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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1977

В Актау за нарушение ПДД блогер привлечена к ответственности

Блогер нарушила правила дорожного движения в Актау. Её привлекли к ответственности, сообщили в полиции региона.

Кадр видео
Видеозапись того, как женщина ведёт машину, не пристегнувшись ремнём безопасности, а также держит за руку ребёнка, сидящего рядом, появилась в социальных сетях. В департаменте полиции региона рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей ими был обнаружен данный видеоролик о правонарушении, совершенном водителем автомобиля марки Lexus NX200.



Сотрудниками батальона патрульной полиции установлена личность 27-летней гражданки, в отношении которой составлен административный протокол по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности).

- Как выяснилось, водитель управлял транспортным средством без ремня безопасности. Также установлено, что в салоне автомобиля не предусмотрено специальное детское кресло, - сообщили в полиции.



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Комментарии ( 2 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 13:21
Мозгов вообще нету она не только рискует собой и ребёнком но так же может пока лечить и других участников дорожного движения
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 10:59
Офигевшие блогеры, если за свою жизнь не боишься ребенка пожалей
 
 

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