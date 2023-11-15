В Актау за нарушение ПДД блогер привлечена к ответственности

- Как выяснилось, водитель управлял транспортным средством без ремня безопасности. Также установлено, что в салоне автомобиля не предусмотрено специальное детское кресло, - сообщили в полиции.

Видеозапись того, как женщина ведёт машину, не пристегнувшись ремнём безопасности, а также держит за руку ребёнка, сидящего рядом, появилась в социальных сетях. В департаменте полиции региона рассказали, что в ходе мониторинга социальных сетей ими был обнаружен данный видеоролик о правонарушении, совершенном водителем автомобиля марки Lexus NX200.Сотрудниками батальона патрульной полиции установлена личность 27-летней гражданки, в отношении которой составлен административный протокол по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности).