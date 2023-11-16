Вора-рецидивиста осудили на пять лет из-за кражи ювелирных изделий в Мангистау

- В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого явилось полное признание вины, искреннее раскаяние, а в действиях по отягчающим обстоятельствам – опасный рецидив преступления. Так как ранее он был два раза осужден за совершение тяжких преступлений, - сообщает пресс-служба суда.

- Согласно части 6 статьи 58 УК, по совокупности преступлений подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев путём частичного включения назначенных ему наказаний, - заявили в пресс-службе суда.

Мунайлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по части 3 пункта 3 статьи 188 УК (Кража).По материалам уголовного дела, подсудимый незаконно проник в один из домов в селе Баянды-2, откуда вынес ювелирные изделия (золотые серьги, кольцо) и денежные средства, причинив хозяевам материальный ущерб в размере 120 тысяч тенге.Приговором суда первой инстанции подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако, из-за фактов рецидива наказание ужесточено.