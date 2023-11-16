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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:31

Просмотров: 169

Вора-рецидивиста осудили на пять лет из-за кражи ювелирных изделий в Мангистау

В Мангистау осудили вора-рецидивиста на 5 лет и 6 месяцев. Его признали виновным в краже ювелирных изделий и денег. Об этом сообщает пресс-служба Мунайлинского районного суда.

Фото ekaraganda.kz
Мунайлинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по части 3 пункта 3 статьи 188 УК (Кража).

По материалам уголовного дела, подсудимый незаконно проник в один из домов в селе Баянды-2, откуда вынес ювелирные изделия (золотые серьги, кольцо) и денежные средства, причинив хозяевам материальный ущерб в размере 120 тысяч тенге.

- В качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств подсудимого явилось полное признание вины, искреннее раскаяние, а в действиях по отягчающим обстоятельствам – опасный рецидив преступления. Так как ранее он был два раза осужден за совершение тяжких преступлений, - сообщает пресс-служба суда.


Приговором суда первой инстанции подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако, из-за фактов рецидива наказание ужесточено.

- Согласно части 6 статьи 58 УК, по совокупности преступлений подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев путём частичного включения назначенных ему наказаний, - заявили в пресс-службе суда.



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