В Актау полиция ликвидировала наркопритон

- В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП Актау. Кроме того, полицейскими при выходе из квартиры были задержаны две женщины в возрасте 33 лет и 41 года. При личном обыске в сумке одной из них найдено 16 свертков 68 граммов марихуаны, - сообщает пресс-служба полиции.

- Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в полиции.

По данным пресс-службы полиции региона, 12 ноября 2023 года около 20:55 часов по поступившей оперативной информации сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Мангистауской области ликвидирован притон для употребления наркотиков в одной из квартир 5 микрорайона Актау.При проведении обыска квартиры найдены и изъяты такие вещи, как баклажка, шприц и другое.Данный факт зарегистрирован по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).