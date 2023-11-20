Полицейские Актау задержали пятерых подозреваемых в краже

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по статье 188 УК РК (кража). Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции региона.

По данным полиции, причиненный материальный ущерб потерпевшему составил 105 миллионов 237,035 тенге.Личности пятерых подозреваемых, причастных к краже, были выявлены и задержаны сотрудниками отдела криминальной полиции. Их возраст составляет 20, 21, 22 и 39 лет.