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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 366

Полицейские Актау задержали пятерых подозреваемых в краже

На одной из насосных станций в Актау преступники украли кабельный провод и крышки с колодцев, и скрылись с места происшествия. Сотрудниками отдела криминальной полиции установлены и задержаны пятеро подозреваемых в краже в возрасте 20, 21, 22 и 39 лет.

Фото пресс-службы ведомства
По данным полиции, причиненный материальный ущерб потерпевшему составил 105 миллионов 237,035 тенге.

Личности пятерых подозреваемых, причастных к краже, были выявлены и задержаны сотрудниками отдела криминальной полиции. Их возраст составляет 20, 21, 22 и 39 лет.

- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований городского УП по статье 188 УК РК (кража). Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции региона.



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