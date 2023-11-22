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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:07

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Восьмерых детей вызволили из запертых квартир за неделю спасатели Актау

За неделю, с 13 по 19 ноября, спасатели вызволили из закрытых квартир восьмерых детей. Подробности рассказали в пресс-центре службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, за прошедшую неделю подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлено 36 выездов по тревоге, в том числе один раз на пожар, 17 раз на случаи горения, 16 раз на проведение аварийно-спасательных работ и два раза на неподтвержденные вызовы.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ:

Днем 13 ноября спасатели с помощью автолестницы совместно с сотрудником полиции вошли в окно четвертого этажа одной из квартир 31 дома в 20 микрорайоне и открыли входную дверь. В квартире находились дети 8 и 2 лет, их передали матери.

В этот же день спасатели вызволили из запертой квартиры еще двоих детей: 9-месячного и трех лет. Спасатели установили автолестницу на балкон четвертого этажа одного из домов в Жанаозене. Сотрудник полиции поднялся и открыл входную дверь. Детей передали матери.

Восьмерых детей вызволили из запертых квартир за неделю спасатели Актау


В ночь с 14 на 15 ноября спасатели с помощью трехколенки вошли в квартиру в 14 доме в 13 микрорайоне и открыли входную дверь. В квартире находился 9-летний ребенок, его передали родителям.

Днем 15 ноября спасатели вызволили из запертой квартиры в 43 доме 27 микрорайона двоих детей. С помощью автолестницы спасатели открыли входную дверь, в квартире находились дети в возрасте 1,5 лет и 2,5 года, их передали родителям.

Восьмерых детей вызволили из запертых квартир за неделю спасатели Актау


Днем 18 ноября спасатели открыли входную дверь в одной из квартир в 39 доме в микрорайоне «Самал» в Жанаозене с помощью шанцевого инструмента. В квартире находился двухлетний ребенок. Его передали матери.

Также спасатели рассказали про пожар, который произошел 18 ноября в 12:22 в детском саду «Кулыншак» в Форт-Шевченко. В здании дошкольного учреждения произошло возгорание телевизора, кондиционера, занавесок, ковра, детских игрушек и документов воспитателя в игровой комнате на втором этаже.
Потушено возгорание было до приезда пожарных. Коридор, спальная комната, игровая, душевая и комната приема пищи сильно закопчены. Обошлось без пострадавших.

Восьмерых детей вызволили из запертых квартир за неделю спасатели Актау


Восьмерых детей вызволили из запертых квартир за неделю спасатели Актау


Спасатели напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставлять непотушенные сигареты и спички;
- следить за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставлять детей без присмотра.



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