Отстрел собак на набережной: Что ответили в компании по отлову в Актау

- Поступил вызов от полицейских о том, что на набережной собака укусила пожилого человека. На место выехала наша бригада, которая произвела отлов всех бродячих собак с последующим введением препаратов «Роматар» и «Ксилазал». При транспортировке животных на базу и погрузке их в машину для наблюдения и идентификации некоторые из собак, на которых данные препараты не оказали должного действия, выскочили из машины и убежали с базы. Остальные же пойманные животные заснули под действием препарата, - объяснили в ИП «Redmaya».

- Ранее было направлено 19 обращений директору фонда «Umit Mangistau» и фонду «Шанс», где неоднократно предупреждалось о нападениях собак и о их последствиях. Никаких мер с их стороны не было принято, - отметили в ИП «Redmaya».