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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 1656

Отстрел собак на набережной: Что ответили в компании по отлову в Актау

Возмущения горожан по поводу отстрела домашних животных прокомментировали в ИП ««Redmaya».

Последствия укусов безнадзорных собак. Фото предоставили в ИП «Redmaya»
Отловом бездомных собак и кошек в Актау и Мунайлинском районе, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ИП «Redmaya». Для вышеуказанных работ на государственный закуп заключен договор с управлением сельского хозяйства Мангистауской области.

- Поступил вызов от полицейских о том, что на набережной собака укусила пожилого человека. На место выехала наша бригада, которая произвела отлов всех бродячих собак с последующим введением препаратов «Роматар» и «Ксилазал». При транспортировке животных на базу и погрузке их в машину для наблюдения и идентификации некоторые из собак, на которых данные препараты не оказали должного действия, выскочили из машины и убежали с базы. Остальные же пойманные животные заснули под действием препарата, - объяснили в ИП «Redmaya».


Что же касается возмущений фонда «Umit Mangistau», то в ИП «Redmaya» ответили, что в этом месяце к ним обратились трое граждан, на которых нападали безнадзорные собаки. Пострадали и их домашние питомцы.

Кроме этого, в ИП «Redmaya» поступило более 100 обращений от граждан о том, что бродячие животные пугают их.

- Ранее было направлено 19 обращений директору фонда «Umit Mangistau» и фонду «Шанс», где неоднократно предупреждалось о нападениях собак и о их последствиях. Никаких мер с их стороны не было принято, - отметили в ИП «Redmaya».


В ИП «Redmaya» заявили, что у них имеются фото и видеофиксация о причиненных людям физических увечий из-за безнадзорных собак.



Вся работа со стороны ИП ««Redmaya», как заверили в самой компании, велась системно, поскольку угрозу представляли сами собаки.

Напомним, местные жители возмутились отстрелом собак на набережной.



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Комментарии ( 1 )

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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 17:37
Только расстрел. Пусть теперь волонтёры лечат пострадавших. Поднимают шум только что собак отстреливают.
 
 

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