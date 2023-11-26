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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:52

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Обучение пожарной безопасности за деньги: мошенники представляются спасателями в Актау

К жителям и гостям города обращаются в ДЧС региона.

Фото с сайта inkaraganda.kz
В последнее время, как сообщили в ведомстве, участились жалобы от предпринимателей касательно звонков от мошенников. Последние представляются сотрудниками ЧС, угрожают проверкой и требуют провести обучение в области пожарной безопасности за определенную сумму.

В случае звонков с требованием от лица ДЧС приобрести или купить определенную услугу за деньги просим незамедлительно обратиться по нижеуказанным номерам: 8 (7292) 701-705, 701-708, а также 8 (775) 376-78-76.

В рамках Предпринимательского кодекса государственный орган обязан уведомить о начале профилактического контроля (проверки) не менее чем за 30 дней и при проведении внеплановой проверки не менее чем за сутки.



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