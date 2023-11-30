Лишился прав на восемь лет: житель Актау умышленно не выполнил законное требование сотрудника полиции

- Постановлением суда подсудимый признан виновным по части 4 статьи 613 КоАП Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на восемь лет. Постановление суда вступило в законную силу, - сообщили в суде.



Судом установлено, что житель Актау 12 ноября 2023 года примерно в 5:40 часов при управлении транспортным средством марки Toyota PickUp был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции и не выполнил законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования.