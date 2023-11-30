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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:13

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Лишился прав на восемь лет: житель Актау умышленно не выполнил законное требование сотрудника полиции

Жителя Актау привлекли к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 613 КоАП (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения). Об этом сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Актау.

Фото с сайта shymkent.sud.kz
Судом установлено, что житель Актау 12 ноября 2023 года примерно в 5:40 часов при управлении транспортным средством марки Toyota PickUp был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции и не выполнил законного требования сотрудника органов внутренних дел о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования.

- Постановлением суда подсудимый признан виновным по части 4 статьи 613 КоАП Республики Казахстан, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на восемь лет. Постановление суда вступило в законную силу, - сообщили в суде.



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