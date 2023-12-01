Факт торговли ребёнком выявила полиция Мангистау: задержана подозреваемая

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними». А также установлено, что в результате проведения обыска гражданка хранила наркотическое вещество по месту жительства. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полицейском ведомстве.

В Мангистау провели республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик», сообщает Polisia.kz.В рамках мероприятия сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в ходе мониторинга сайта Kizdar.net поставлено на специальный учёт 35 девушек, занимающихся проституцией в съёмных квартирах. Из них трое размещены в специальном приемно-распределительном центре.Кроме того, при проверке социальных сетей в целях выявления фактов продажи новорождённых, задержана 42-летняя подозреваемая, которая занималась торговлей ребенком.