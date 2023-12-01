Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Декабря
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.15 KZT
  • €1 = 501.38 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:10

Просмотров: 405

Факт торговли ребёнком выявила полиция Мангистау: задержана подозреваемая

В Мангистау задержана 42-летняя гражданка, которая подозревается в торговле ребёнком. Также в результате проведения обыска установлено, что женщина хранила у себя дома наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Кадр из видео
В Мангистау провели республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик», сообщает Polisia.kz.

В рамках мероприятия сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в ходе мониторинга сайта Kizdar.net поставлено на специальный учёт 35 девушек, занимающихся проституцией в съёмных квартирах. Из них трое размещены в специальном приемно-распределительном центре.

Кроме того, при проверке социальных сетей в целях выявления фактов продажи новорождённых, задержана 42-летняя подозреваемая, которая занималась торговлей ребенком.

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними». А также установлено, что в результате проведения обыска гражданка хранила наркотическое вещество по месту жительства. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полицейском ведомстве.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика