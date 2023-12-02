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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1928

Угодил за решётку из-за бампера: водителю в пригороде Актау вынесли приговор

Лишённый водительских прав мужчин в алкогольном состоянии совершил ДТП. О приговоре сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
По материалам дела, житель Мунайлинского района, который был ранее лишён водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения на Daewoo Matiz совершил ДТП с Nissan Tida. Мужчина въехал в бампер. Тем самым был нанесен материальный ущерб на сумму 50 000 тенге.

В суде отметили, что совершённое уголовное правонарушение водителя Daewoo Matiz относится к категории преступлений средней тяжести.

- Будучи осужденным к ограничению свободы сроком на два года, он не сделал для себя правильных выводов и совершил такое же уголовное правонарушение, - пояснили в суде.


Водителя Daewoo Matiz признали виновным по части 2 статьи 346 УК (Управление транспортным средством лицом, лишенных прав, в состоянии алкогольного, опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение транспортных средств).

На основании статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) ему вынесли вердикт - лишение свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права управления транспортным средством.



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Комментарии ( 2 )

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Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:23
Не знал, что есть статья на пожизненное лишение прав.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:06
Жёстко конечно!
 
 

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