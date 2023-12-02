Угодил за решётку из-за бампера: водителю в пригороде Актау вынесли приговор

- Будучи осужденным к ограничению свободы сроком на два года, он не сделал для себя правильных выводов и совершил такое же уголовное правонарушение, - пояснили в суде.

По материалам дела, житель Мунайлинского района, который был ранее лишён водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения на Daewoo Matiz совершил ДТП с Nissan Tida. Мужчина въехал в бампер. Тем самым был нанесен материальный ущерб на сумму 50 000 тенге.В суде отметили, что совершённое уголовное правонарушение водителя Daewoo Matiz относится к категории преступлений средней тяжести.Водителя Daewoo Matiz признали виновным по части 2 статьи 346 УК (Управление транспортным средством лицом, лишенных прав, в состоянии алкогольного, опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение транспортных средств).На основании статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) ему вынесли вердикт - лишение свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права управления транспортным средством.