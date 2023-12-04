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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 169

За один день полицейские Мангистау задержали 28 проституток

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик» 1 декабря сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области выявили 28 девушек, оказывающих интимные услуги и боди-массаж.

Фото пресс-службы ведомства
Все они привлечены к ответственности по статьям 449 (Приставание в общественных местах), 492 КоАП РК (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов).

За сдачу в аренду жилого помещения для занятия проституцией собственники жилья (двое граждан РК) привлечены к ответственности по статье 450 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).

- Департамент полиции Мангистауской области предупреждает индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений, и риэлторские организации, что предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством является административным правонарушением по статье 450 КоАП РК, за которое налагается штраф в размере более 300 тысяч тенге, - сообщили в полиции.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 10:52
За один день полицейские Мангистау задержали 28 проституток.

Менты работы лишили приблудных оралманок, и "рабочих" ихних мест...

предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений, и риэлторские организации, что предоставление помещений для занятия проституцией.

И "квартиро сдатчики", попали на штраф, "пополнение" бюджета на "новогодние гирлянды", с проституток...

Все мы ходим под богом.
 
 

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