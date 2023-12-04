За один день полицейские Мангистау задержали 28 проституток.

- Департамент полиции Мангистауской области предупреждает индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений, и риэлторские организации, что предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством является административным правонарушением по статье 450 КоАП РК, за которое налагается штраф в размере более 300 тысяч тенге, - сообщили в полиции.

Все они привлечены к ответственности по статьям 449 (Приставание в общественных местах), 492 КоАП РК (Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов).За сдачу в аренду жилого помещения для занятия проституцией собственники жилья (двое граждан РК) привлечены к ответственности по статье 450 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).