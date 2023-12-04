За перевозку наркотиков на 12 миллионов тенге двоих подозреваемых задержали в Мангистау

- При проведении обыска у него было обнаружено и изъято 210 свертков синтетического наркотического вещества «альфа-PVP». Общая стоимость изъятых средств составляет более 6,5 миллиона тенге. Также изъято 30 свертков наркотического средства «гашиш», - рассказали в пресс-службе ведомства.

- При проведении обыска был изъят один большой целлофановый пакет стоимостью более 6 миллионов тенге, содержащий синтетическое наркотическое вещество «МДМА» (экстази). Как стало известно, подозреваемый пытался продать наркотические средства через канал в социальной сети telegram, - рассказали в полиции региона.

- Иная информация не разглашается в интересах следствия, - отметили в полиции.

Так, 7 октября 2023 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из съемных квартир Актау был задержан 18-летний житель Карагандинской области.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 УК РК. С санкции суда подозреваемый арестован на два месяца.Также 5 октября 2023 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области в одном из микрорайонов задержан 23-летний местный житель.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 УК РК. С санкции суда подозреваемый арестован на два месяца.