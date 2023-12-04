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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 1444

Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: в Актау соседи возмущены беспорядками в съемной квартире

В редакцию Lada.kz обратились жители жилого комплекса «Ботанический сад», расположенного в 10 микрорайоне Актау. По словам людей, они устали от беспорядков, регулярно возникающих в квартире, сдающейся в аренду. Горожане предоставили видео разборок, которые произошли по-соседству вчера, 3 декабря, в подъезде их дома, и закончились кровопролитием.

Коллаж автора
Вчера днем в одном из подъездов жилого комплекса «Ботанический сад» произошла драка с поножовщиной. Жильцы дома отправили в редакцию записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент разбирательств. На кадрах видно, как обнаженный мужчина убегает от другого. Затем один из них возвращается в крови. По словам жителей дома, подобные инциденты происходят в съемной квартире уже целый год.



- Мы уже более 20 заявлений написали в полицию. Эти беспорядки длятся уже целый год. В нашем доме риэлторская компания сдаёт квартиру, и в доме творится полный ужас - наркоманы, которые сломали все розетки в поисках закладок. Постоянно ломают входную дверь. В этой квартире постоянные тусовки, там же и женщин с низкой социальной ответственностью снимают. Во дворе и в квартире происходят постоянно пьяные драки. Вчера голый мужчина бегал по дому, а за ним гнался второй с ножом. В итоге весь дом в крови, приезжала полиция и две кареты скорой помощи. После каждого инцидента мы вызываем полицию, но результата никакого нет вообще. Мы боимся сами ходить в подъезде, не говорю уже о наших детях, - жалуются жители дома.


Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: в Актау соседи возмущены беспорядками в съемной квартире


Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: в Актау соседи возмущены беспорядками в съемной квартире


Кровавые разборки и голый мужчина на площадке: в Актау соседи возмущены беспорядками в съемной квартире


Горожане утверждают, что неоднократно обращались в данное риэлторское агентство, но им было сказано, что у компании много квартир в городе, а жалобы поступают только от жильцов этого дома.

В департаменте полиции региона прокомментировали происшествие, которое случилось накануне в подъезде данного жилого дома.

По данным полиции, 3 декабря 2023 года около 16:30 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов по адресу 10 микрорайон 11 дом о том, что мужчина просит помощи.

- На вызов выехал участковый инспектор полиции. Как выяснилось, двое граждан были в состоянии алкогольного опьянения и между ними произошел конфликт. Друг к другу они претензий и заявлений не имеют. В отношении 27 и 47-летних мужчин составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), - сообщили в полиции региона.


В полиции также отметили, что по факту аренды данной квартиры в департамент государственных доходов было направлено уведомление для проверки.



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