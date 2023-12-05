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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 217

Авария на железнодорожных путях в селе Шетпе: водитель скончался на месте

Происшествие произошло 4 декабря 2023 года на железнодорожных путях в селе Шетпе Мангистауского района. Подробности рассказали в полиции региона.

Кадр видео
По данным полиции, 4 декабря 2023 года около 04:50 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествие на железнодорожных путях в селе Шетпе Мангистауского района.

- Водитель автотранспорта Toyota Camry не справился с рулевым управлением проехал на рельсы, тем самым совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП 42-летний водитель автотранспорта от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в полиции региона.





Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отделения полиции Мангистауского района по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

- Ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в полиции.



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