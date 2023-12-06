За три дня полицейские Мангистау задержали 66 проституток

В ходе ОПМ «Стоп трафик», которое проводилось с 1 по 3 декабря, в Мангистау задержали 58 девушек и 8 мужчин (проститутки, транссексуалы и боди-массажисты), которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности по статьям 449, 492 КоАП РК.За сдачу в аренду жилого помещения для занятия проституцией в отношении четырех граждан (собственников жилья) составлены протоколы по статье 450 КоАП РК.Департамент полиции Мангистауской области предупреждает индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений, и организации, оказывающие риэлторские услуги: предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством является административным правонарушением, указанным в статье 450 КоАП РК, и предусмотрен штраф в размере более 300 тысяч тенге.