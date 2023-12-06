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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 632

За три дня полицейские Мангистау задержали 66 проституток

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области выявлены 58 девушек и 8 мужчин (проститутки, транссексуалы и боди-массажисты), которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности. Об этом рассказали в полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
В ходе ОПМ «Стоп трафик», которое проводилось с 1 по 3 декабря, в Мангистау задержали 58 девушек и 8 мужчин (проститутки, транссексуалы и боди-массажисты), которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности по статьям 449, 492 КоАП РК.

За сдачу в аренду жилого помещения для занятия проституцией в отношении четырех граждан (собственников жилья) составлены протоколы по статье 450 КоАП РК.

За три дня полицейские Мангистау задержали 66 проституток


Департамент полиции Мангистауской области предупреждает индивидуальных предпринимателей, занимающихся арендой жилых помещений, и организации, оказывающие риэлторские услуги: предоставление помещений для занятия проституцией или сводничеством является административным правонарушением, указанным в статье 450 КоАП РК, и предусмотрен штраф в размере более 300 тысяч тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:01
А почему не задержали тех, кто ими пользуется?
 
 

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