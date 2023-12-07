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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 1809

Полный провал: в одной из квартир 8 микрорайона в Актау провалился пол

«Пол ушел из-под ног» в прямом смысле этого выражения у жительницы первого этажа 17 дома в 8 микрорайоне. В коридоре под землю провалилось несколько досок длиной, ориентировочно, в 3 метра от кухни до туалетной комнаты. Хозяйка квартиры уверена, всему виной вечно текущие трубы в подвале. В КСК же настаивают на неправильно сделанной стяжке в квартире женщины.

скриншот с видео
За устойчивую землю под ногами теперь переживают и остальные жители первых этажей этого дома. Они говорят, что проблемы с подвалом у них регулярные. Оттуда постоянно исходит неприятный запах, влажность и пар.

Жители 17 дома в 8 микрорайоне переживают, что пол в их квартирах на первом этаже тоже может провалиться.

- Я вызвала специалистов КСК. Они пришли и стали мне говорить, что это произошло из-за неправильного ремонта, якобы мы что-то не так сделали. Но это неправда. С подвала упала плита, виноваты они. Я никогда не делала стяжки, ничего кардинально в квартире не меняла, не убирала. Только плитку положила 4 года назад сверху и все, - рассказывает жительница Актау.




Руководитель обслуживающей компании ТОО «Актау Рауан LTD» Танатар Жайбергенов рассказал, что после тщательного осмотра места происшествия он совместно с комиссией пришел к единому мнению.

- С тем, что они говорят, что все трубы гнилые, я не согласен. Потому что лично спустился в подвал и там все абсолютно сухо. Конечно, бывает такое, что где-то канализация потекла, но из-за этого никак не может провалиться пол. Когда мы пришли туда, ими был снят деревянный пол и сверху сделана стяжка, но, видимо, неправильно сделано было. Я пригласил специалиста из градостроительства и начальника жилищной инспекции, а также пришел мой инженер и юрист. Все сделали такое заключение. Тем не менее, мы пришли к выводу, что починим пол совместными усилиями. Хозяйка закупит цемент, я предоставлю рабочих и иные строительные материалы, - сообщил Танатар Жайбергенов.

О судьбе других квартир руководитель КСК не беспокоится, считает, что проблема обвалившегося пола исключительно в плохом ремонте данной квартиры, и дальше разрушение не пойдет. Однако в целом ситуация критическая.

По словам Танатара Жайбергенова, дом действительно нуждается в капитальном ремонте. Ему уже более 50 лет, и по-хорошему жилье стоило бы признать аварийным. Однако варианта такого нет, поэтому он настаивает на программе реконструкции ветхого жилья и планирует в ближайшее время собрать жильцов и предложить им модернизировать дом по программе «Тургын уй».



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Комментарии ( 2 )

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  • Я с Актау
  • Tankushka
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 13:13
Даже от неправильной стяжки пол не рухнит. Причина в плите от старости Битон пришел в негодность. Плюс скорей всего плита была сделана с несоответствии с нормами. Да, даже в советское время был брак. Цемент не доложили вот и все. Стяжка если сделана по правилам с армированной сеткой то наоборот бы укрепила, но даже без нее хуже не сделала. Дома все в нижней зоне уже опасные для жилья. Козырьки падают, пролеты рушатся. Выход не ремонтировать а сносить предоставлять те же квадратные метры а застройщикам строить дополнительные этажи на месте снесенного дома. Государству менять коммуникации. Но это только мечты)))
 
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Око (Посетители) Сегодня, 12:36
ё-моё! Это ж всю плиту менять надо! Капитально!

всё вижу
 
 

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