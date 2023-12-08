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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:45

Просмотров: 1215

Школьника укусила собака во время занятий физкультуры в Актау

Момент запечатлели камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел на территории школы №5 во время занятий физкультурой. Об этом сообщила Джульетта Джамиева, мама пострадавшего ребенка.

Фото предоставлено Джульеттой Джамиевой
В школе №5 произошел инцидент с нападением на ребенка бесхозной собаки. Как рассказала мама пострадавшего ученика вышеупомянутой школы, это произошло 4 декабря во время занятий физкультурой.

- Позвонили из школы, сказали, что собака укусила вашего ребенка. Я приехала, посмотрела камеры, видно, что собака бегала вокруг сетки поля. Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы собаку отогнать. Собака накинулась на ребенка, укусила за руку. Когда я ее спросила, почему она не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила, что она думала, что собака добрая, - рассказала Джульетта Джамиева.


Школьника укусила собака во время занятий физкультуры в Актау


Мама пострадавшего ребенка отметила, что ребенку не вызвали «скорую» и ей самой пришлось везти его в больницу.

- На ушке у собаки висела бирка, я попросила врача, может быть, не прививать ребенка? Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошел все необходимые процедуры, - сказала женщина.


Школьника укусила собака во время занятий физкультуры в Актау

Школьника укусила собака во время занятий физкультуры в Актау


Мама школьника подчеркнула, что на место происшествия она вызвала наряд полиции.

- Сотрудники полиции сами попросили опубликовать в СМИ об этой ситуации. В Казахстане это больная тема. Умерло трое детей от укусов собак, 81 ребенок пострадал. И в том числе мой ребенок, - добавила Джульетта Джамиева.



Видео предоставлено Джульеттой Джамиевой.



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Комментарии ( 4 )

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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 22:26
Цитата: Кинст
Надо просто всегда помнить, что это животное. Нельзя бегать, прыгать, вести себя шумно и размахивать руками. Прописные вроде истины.... Здесь прямая вина педагога


Просто нужно помнить что это потенциальная угроза для жизни и здоровья и тут бегай или ходи пешком роли не играет, когда нападет стая одичавших собак я посмотрю на тех защитников когда это коснется их самих или же не дай бог детей.
 
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  • babe
 dinamo85 (Посетители) Сегодня, 21:23
учителя несут ответственность за ребёнка по любому. халатность
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 21:22
Надо просто всегда помнить, что это животное. Нельзя бегать, прыгать, вести себя шумно и размахивать руками. Прописные вроде истины.... Здесь прямая вина педагога
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:50
Зато сердобольные защитнички бесхозной животинки с пузырями из носа воют по поводу бедных собачек которые сбиваются в стаи и нападают на людей, да еще бы штрафовать тех кто прикармливает собачек и кошечек на улицах. Хочешь покормить животное забери его к себе домой.
 
 

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