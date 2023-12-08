Школьника укусила собака во время занятий физкультуры в Актау

- Позвонили из школы, сказали, что собака укусила вашего ребенка. Я приехала, посмотрела камеры, видно, что собака бегала вокруг сетки поля. Там находилась учительница, но она не позвала охрану, чтобы собаку отогнать. Собака накинулась на ребенка, укусила за руку. Когда я ее спросила, почему она не позвала охрану, не предотвратила нападение собаки, учительница ответила, что она думала, что собака добрая, - рассказала Джульетта Джамиева.

- На ушке у собаки висела бирка, я попросила врача, может быть, не прививать ребенка? Он сказал, что не присутствовал на прививках у собаки, поэтому не может быть уверенным в отсутствии угрозы заражения. Ребенок прошел все необходимые процедуры, - сказала женщина.

- Сотрудники полиции сами попросили опубликовать в СМИ об этой ситуации. В Казахстане это больная тема. Умерло трое детей от укусов собак, 81 ребенок пострадал. И в том числе мой ребенок, - добавила Джульетта Джамиева.

Видео предоставлено Джульеттой Джамиевой.

В школе №5 произошел инцидент с нападением на ребенка бесхозной собаки. Как рассказала мама пострадавшего ученика вышеупомянутой школы, это произошло 4 декабря во время занятий физкультурой.Мама пострадавшего ребенка отметила, что ребенку не вызвали «скорую» и ей самой пришлось везти его в больницу.Мама школьника подчеркнула, что на место происшествия она вызвала наряд полиции.