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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 790

Жителя Мангистау подозревают в домогательствах к пятикласснице

В социальной сети Instagram появилась информация, что 20-летнего жителя села Батыр Мангистауской области подозревают в домогательствах к несовершеннолетней.

Кадр видео
В социальных сетях появилось информация, что мама пятиклассницы обнаружила в телефоне несовершеннолетней дочери ее переписку со взрослым мужчиной.

Мужчина присылал девочке непристойные сообщения и требовал ее обнажённые фотографии.

Жителя Мангистау подозревают в домогательствах к пятикласснице


Жителя Мангистау подозревают в домогательствах к пятикласснице


- Женщина назначила встречу мужчине, после, когда молодой человек приехал на встречу, она сняла все это на телефон и вызвала полицию, - говорится в сообщении к видео.

По кадрам видео видно, что сотрудники полиции проводили беседу с мужчиной. Во время допроса мужчина отрицал свою причастность к произошедшему инциденту. Видео можно посмотреть здесь.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарии от департамента полиции региона.



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