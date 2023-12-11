Жителя Мангистау подозревают в домогательствах к пятикласснице

- Женщина назначила встречу мужчине, после, когда молодой человек приехал на встречу, она сняла все это на телефон и вызвала полицию, - говорится в сообщении к видео.



В социальных сетях появилось информация, что мама пятиклассницы обнаружила в телефоне несовершеннолетней дочери ее переписку со взрослым мужчиной.Мужчина присылал девочке непристойные сообщения и требовал ее обнажённые фотографии.По кадрам видео видно, что сотрудники полиции проводили беседу с мужчиной. Во время допроса мужчина отрицал свою причастность к произошедшему инциденту. Видео можно посмотреть здесь