На обледеневшей трассе Курык-Актау спасатели эвакуировали семь человек

По данным спасателей, 11 декабря в 07:44 на 23-25 километре трассы Курык-Актау Каракиянского района застрял автомобиль.- Добравшись до места вызова, спасатели эвакуировали семь человек, из них пятеро дети. В медицинской помощи никто не нуждался. Всех пассажиров и автомобиль доставили в город. В аварийно-спасательных работах задействованы пять сотрудников пожарной части №7 и одна техника, - рассказали в ДЧС региона.Согласно данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», в Мангистауской области по состоянию на 10:00 11 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (гололед, понижение температуры воздуха) введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, ограничение движения действует на следующих участках:1. «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 338-705, уч. с.Бейнеу-с.Жетыбай.2. «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 705-786, уч. с.Жетыбай-г.Актау.3. «Жетыбай-Жанаозен-Кендерли-гр.Туркменистана» км. 0-58, уч. с.Жетыбай-г.Жанаозен.4. «Актау-Курык» км. 13-72, уч. г.Актау-с.Курык. (ограничение для всех видов автотранспорта).