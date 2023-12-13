Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Декабря
-9...-8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.69 KZT
  • €1 = 491.46 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 835

Спасатель Актау снял на видео тушение пожара от первого лица

Спасатель ДЧС региона снял тушение пожара при помощи камеры GoPro от первого лица. Приспособление для видеосъемки пожарный прикрепил на шлем.

Кадр видео
Пожар произошел 11 декабря в 22:35 на рынке «Магаш» в 31 микрорайоне Актау.

Спасатель Актау снял на видео тушение пожара от первого лица


На место происшествия были направлены сотрудники ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» с техникой по третьему рангу (сложная обстановка). Один из спасателей, непосредственно работающий на месте ЧП, снял пожар на видео. На кадрах можно увидеть работу пожарных их глазами. Камера запечатлела, как спасатели с рукавами пробираются сквозь дым к эпицентру возгорания.




- По прибытии к месту вызова выявлено возгорание отдельно стоящего контейнера (охранный пост). Площадь горения приблизительно составила 15 квадратных метров. Локализация пожара произошла в 22:46. Полностью пожар удалось ликвидировать в 22:51. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ДЧС.


В тушении было задействовано шесть единиц техники и 26 человек личного состава.

Также на видео был снят еще один процесс тушения горящей бани от первого лица.



Происшествие произошло вчера 12 декабря в 20:44 в бане в 29А микрорайонах. Пострадавших нет.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 Yevgeniy 74 (Посетители) Сегодня, 20:09
Красавчики. Настоящие человеки..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика