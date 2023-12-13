Спасатель Актау снял на видео тушение пожара от первого лица





- По прибытии к месту вызова выявлено возгорание отдельно стоящего контейнера (охранный пост). Площадь горения приблизительно составила 15 квадратных метров. Локализация пожара произошла в 22:46. Полностью пожар удалось ликвидировать в 22:51. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ДЧС.

Пожар произошел 11 декабря в 22:35 на рынке «Магаш» в 31 микрорайоне Актау.На место происшествия были направлены сотрудники ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» с техникой по третьему рангу (сложная обстановка). Один из спасателей, непосредственно работающий на месте ЧП, снял пожар на видео. На кадрах можно увидеть работу пожарных их глазами. Камера запечатлела, как спасатели с рукавами пробираются сквозь дым к эпицентру возгорания.В тушении было задействовано шесть единиц техники и 26 человек личного состава.Также на видео был снят еще один процесс тушения горящей бани от первого лица.Происшествие произошло вчера 12 декабря в 20:44 в бане в 29А микрорайонах. Пострадавших нет.