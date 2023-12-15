Бывшего сотрудника прокуратуры Мангистау взяли под стражу: драка с ним довела человека до смерти

- Экс-сотрудник прокуратуры Мангистауской области подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 части УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца. Ход расследования находится на контроле, - сообщили в надзорном органе.



Около 04:00 часов 10 декабря в одном из заведений города произошла потасовка между Б. и бывшим сотрудником прокуратуры области. Вследствие драки Б. попал в больницу и скончался шесть дней спустя от полученных травм.