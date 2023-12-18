В рукопашную с булыжником: задержаны подозреваемые в Актау

- В управление полиции доставлены 33 и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется расследование, - прокомментировали в ведомстве.

По словам очевидцев, в ночь на 17 декабря между посетителями спортивного бара «Sport pub», расположенного в доме №23, произошла потасовка. Баталия развернулась на улице у входа в заведение.На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.В департаменте полиции региона сообщили, что 17 декабря в 01:13 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке по данному адресу.