В рукопашную с булыжником: задержаны подозреваемые в Актау

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По словам очевидцев, в ночь на 17 декабря между посетителями спортивного бара «Sport pub», расположенного в доме №23, произошла потасовка. Баталия развернулась на улице у входа в заведение.
На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.
В департаменте полиции региона сообщили, что 17 декабря в 01:13 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке по данному адресу.
Участникам драки может грозить штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.
В департаменте полиции региона сообщили, что 17 декабря в 01:13 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке по данному адресу.
- В управление полиции доставлены 33 и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется расследование, - прокомментировали в ведомстве.
Участникам драки может грозить штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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