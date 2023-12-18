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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:58

Просмотров: 257

В рукопашную с булыжником: задержаны подозреваемые в Актау

Драку между мужчинами сняли на видео у бара в 19 микрорайоне. Комментарий по данному факту предоставили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
По словам очевидцев, в ночь на 17 декабря между посетителями спортивного бара «Sport pub», расположенного в доме №23, произошла потасовка. Баталия развернулась на улице у входа в заведение.

На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.

В департаменте полиции региона сообщили, что 17 декабря в 01:13 на пульт дежурного «102» поступил вызов о драке по данному адресу.

- В управление полиции доставлены 33 и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Ведется расследование, - прокомментировали в ведомстве.


Участникам драки может грозить штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.




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