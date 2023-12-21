В Жанаозене директора школы осудили за продажу аттестата

- Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного, также отсутствие судимости, учёл его полное признание вины, ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 100 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, так как суд утвердил процессуальное соглашение. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении пресс-службы суда.



В Жанаозенском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора вечерней школы. Дело рассматривалось по части 2 статьи 366 УК РК за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, взятки в виде денег за незаконные действия.Судом установлено, что директор вечерней школы в Жанаозене получил взятку в размере 70 000 тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования.