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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 169

В Жанаозене директора школы осудили за продажу аттестата

В Жанаозене городской суд оштрафовал директора вечерней школы за взятку, полученную за выдачу аттестата об окончании среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба Жанаозенского городского суда.

Фото rus.azattyq-ruhy.kz
В Жанаозенском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора вечерней школы. Дело рассматривалось по части 2 статьи 366 УК РК за получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, взятки в виде денег за незаконные действия.

Судом установлено, что директор вечерней школы в Жанаозене получил взятку в размере 70 000 тенге за выдачу аттестата об окончании среднего образования.

- Суд обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание осужденного, также отсутствие судимости, учёл его полное признание вины, ранее не судим.
Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание не установлено. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 2 100 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, так как суд утвердил процессуальное соглашение. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении пресс-службы суда.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 14:05
Как в нашей стране все печально !!!!
 
 

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