«Пожар» в столовой: как прошли учения огнеборцев в Актау

По данным спасателей, в столовой отеля «загорелась газовая плита». На место незамедлительно были вызваны пожарные.Огнеборцам удалось с помощью обученной собаки найти трех «пострадавших». Им оказали первую медицинскую помощь.При «пожаре» было задействовано 50 человек личного состава и девять единиц техники.Спасатели успешно справились с этой «миссией».Как отметил Нурсултан-кожа Мырзагалиев, пожарно-тактическое учение проводилось с целью повышения оперативного мастерства при ликвидации пожаров, а также других ЧП.