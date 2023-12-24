«Пожар» в столовой: как прошли учения огнеборцев в Актау

Фото предоставили в ДЧС региона
По данным спасателей, в столовой отеля «загорелась газовая плита». На место незамедлительно были вызваны пожарные.
Огнеборцам удалось с помощью обученной собаки найти трех «пострадавших». Им оказали первую медицинскую помощь.
При «пожаре» было задействовано 50 человек личного состава и девять единиц техники.
Спасатели успешно справились с этой «миссией».
Как отметил Нурсултан-кожа Мырзагалиев, пожарно-тактическое учение проводилось с целью повышения оперативного мастерства при ликвидации пожаров, а также других ЧП.
Огнеборцам удалось с помощью обученной собаки найти трех «пострадавших». Им оказали первую медицинскую помощь.
При «пожаре» было задействовано 50 человек личного состава и девять единиц техники.
Спасатели успешно справились с этой «миссией».
Как отметил Нурсултан-кожа Мырзагалиев, пожарно-тактическое учение проводилось с целью повышения оперативного мастерства при ликвидации пожаров, а также других ЧП.
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