Волонтёры антикоррупционной службы в Актау обнаружили миллионное несоответствие стоимости оборудования КЖСА

- В октябре этого года ГКП «Каспий жылу, су арнасы» запланировало приобретение одной единицы «трехконтурной станции» на сумму 247 миллионов тенге. При этом проведённый анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 миллионов тенге. В результате соответствующей работы стоимость товара снижена до 49 миллионов тенге, - сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.



По данным ведомства, значительная сумма, около 200 миллионов тенге, возвращена в бюджет Мангистауской области.