Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Декабря
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 463

Волонтёры антикоррупционной службы в Актау обнаружили миллионное несоответствие стоимости оборудования КЖСА

В 2023 году антикоррупционные волонтёры в Мангистау предотвратили намерение ГКП «Каспий жылу, су арнасы» закупить оборудование на сумму 247 миллионов тенге. Рыночная стоимость данного оборудования оказалась около 50 миллионов тенге. Об этом сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Фото из архива
По данным ведомства, значительная сумма, около 200 миллионов тенге, возвращена в бюджет Мангистауской области.

- В октябре этого года ГКП «Каспий жылу, су арнасы» запланировало приобретение одной единицы «трехконтурной станции» на сумму 247 миллионов тенге. При этом проведённый анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 миллионов тенге. В результате соответствующей работы стоимость товара снижена до 49 миллионов тенге, - сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:20
А ответственный за закупки какое наказание понЁс?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 17:55
«Каспий жылу, су арнасы» запланировало приобретение одной единицы «трехконтурной станции» на сумму 247 миллионов тенге. При этом проведённый анализ показал, что рыночная цена составляет порядка 50 миллионов тенге.

Ну, а если капнУть ещё глубже--волосы наверное встанут дыбом! Надо полностью их проверить по всем закупкам: трубы,фланцы, насосы,...Тоже наверное всё с шестью нулями?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика