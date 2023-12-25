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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 351

Руководитель управления здравоохранения Мангистау привлечён к ответственности за непредоставление декларации его подчинённым

Руководителем управления здравоохранения Мангистауской области не приняты меры по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области.

Фото gazeta.ru
В антикоррупционной службе сообщили, что в ходе назначения директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области кандидат не представил декларацию об активах и обязательствах до назначения. То есть, не соблюдая требований, предусмотренных пунктом 8 статьи 11 Закона, руководитель облздрава назначил директора Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи.
 
- Так, по статье 680 КоАП РК руководитель управления здравоохранения Мангистауской области привлечён к административной ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции в отношении руководителя государственного учреждения. Уплачен штраф в размере 50 МРП (172 500) тенге, - отметили в ведомстве.



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