Житель села Акшымырау зарезал мужчину и ранил ещё двоих во время драки

- Как выяснилось, 19 декабря около 02:35 часов в селе Акшымырау между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В результате чего, 32-летний мужчина нанёс телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое были доставлены в больницу, - рассказали в полиции региона.

- Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, 19 декабря 2023 года в 05:20 часов в дежурную часть отделения полиции Мангистауского района из больницы села Акшымырау поступила информация о телесных повреждениях у двух пациентов.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мангистауского района по статье 99 УК РК (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.