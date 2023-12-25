Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Декабря
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.63 KZT
  • €1 = 503.99 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:16

Просмотров: 555

Житель села Акшымырау зарезал мужчину и ранил ещё двоих во время драки

В селе Акшымырау 19 декабря между мужчинами произошла драка, в результате которой один из жителей села напал с ножом на троих мужчин и убил одного из них. Подробности рассказали в департаменте полиции региона.

Фото dzen.ru
По данным ведомства, 19 декабря 2023 года в 05:20 часов в дежурную часть отделения полиции Мангистауского района из больницы села Акшымырау поступила информация о телесных повреждениях у двух пациентов.

- Как выяснилось, 19 декабря около 02:35 часов в селе Акшымырау между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В результате чего, 32-летний мужчина нанёс телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое были доставлены в больницу, - рассказали в полиции региона.


Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мангистауского района по статье 99 УК РК (убийство). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщили в полиции региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика