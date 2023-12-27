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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 576

В Актау ночью произошел крупный пожар: обошлось без пострадавших

В Актау сегодня ночью произошел крупный пожар в жилом шестиэтажном комплексе «7 Qazyna» в 38 микрорайоне. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание наружной обшивки жилого дома. Жертв и пострадавших нет. Подробности предоставили в ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
По данным ДЧС региона, пожар в ЖК «7Qazyna» в 38 микрорайоне произошел в ночь с 26 на 27 декабря.

- Вызов на пульт «101» поступил в 01:02 часа (по времени Астаны). На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС в количестве 19 сотрудников и пяти единиц техники. В 01:15 пожарные прибыли к месту вызова. Было установлено, что горит наружная обшивка жилого дома. Жертв и пострадавших нет. В 01:22 загорелась наружная обшивка со второго по шестой этажи. Распространение огня на жилые квартиры не наблюдалось. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Пожар локализован в 01:25 часов. Проводится проливка водой. Предварительная площадь очага возгорания составила 170 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 01:31. Проводятся работы по разбору конструкции, - сообщили в ДЧС региона.

В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.

- В связи с благоприятными погодными условиями эвакуированные жильцы отказались размещаться в вахтовке, - отметили в ведомстве.

Момент пожара попал на видео








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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 09:21
Этот дом из картона, что ли построили? Как такое могло случиться? Внешнее возгорание? Я такое, если честно, вижу первый раз.
 
 

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