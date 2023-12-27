В Актау ночью произошел крупный пожар: обошлось без пострадавших

Момент пожара попал на видео





По данным ДЧС региона, пожар в ЖК «7Qazyna» в 38 микрорайоне произошел в ночь с 26 на 27 декабря.- Вызов на пульт «101» поступил в 01:02 часа (по времени Астаны). На место происшествия были направлены силы и средства ДЧС в количестве 19 сотрудников и пяти единиц техники. В 01:15 пожарные прибыли к месту вызова. Было установлено, что горит наружная обшивка жилого дома. Жертв и пострадавших нет. В 01:22 загорелась наружная обшивка со второго по шестой этажи. Распространение огня на жилые квартиры не наблюдалось. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Пожар локализован в 01:25 часов. Проводится проливка водой. Предварительная площадь очага возгорания составила 170 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 01:31. Проводятся работы по разбору конструкции, - сообщили в ДЧС региона.В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.- В связи с благоприятными погодными условиями эвакуированные жильцы отказались размещаться в вахтовке, - отметили в ведомстве.