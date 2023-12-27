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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:42

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В Мангистау более 1350 женщин пострадали от бытового насилия

На 31% выросло бытовое насилие с начала года в Мангистауской области. Об этом сообщил прокурор области Руфат Куттуков на заседании координационного совета по вопросам профилактики бытового насилия и защиты прав несовершеннолетних.

Фото 716.kz
Прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков рассказал, что в регионе 1351 женщина пострадала от бытового насилия. Рост статистики на территории области по итогам 11 месяцев составил 31%.

- Такие нерадостные цифры должны стать эпицентром пристального внимания общества, а государственные органы обязаны принять эффективные меры по их недопущению. Ранее проверка со стороны госорганов осуществлялась лишь после жалобы потерпевшей стороны, сейчас же, после законодательных изменений, проверка может быть осуществлена и по сигналам свидетелей. Поэтому каждый гражданин может спасти чью-то жизнь, если вовремя сообщит о бытовом насилии правоохранительным органам, – призвал прокурор области.


По данным прокуратуры, по области на учете состоят 2000 семейных дебоширов, полицией периодически проводятся профилактические мероприятия.

- К большому сожалению, в таких семьях страдают и дети, небезызвестен факт убийства отцом своих троих детей. Мотивом стала ревность мужа бывшей супруги, которой он таким образом решил отомстить. 12 детей совершили суицид, что, в свою очередь, сводит на нет всю работу государственных органов.
В настоящее время органы прокуратуры на постоянной основе посещают учреждения образования, где, беседуя с детьми, рассказывают о пагубности наркотиков, правонарушений, а также о ценностях жизни. При выявлении негативных сигналов со стороны детей оказывается морально-психологическая помощь. Данная работа будет продолжена, - сказал прокурор области.


По результатам координационного совета выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы уполномоченных органов, и даны конкретные поручения.



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