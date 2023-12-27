В Мангистау более 1350 женщин пострадали от бытового насилия

- Такие нерадостные цифры должны стать эпицентром пристального внимания общества, а государственные органы обязаны принять эффективные меры по их недопущению. Ранее проверка со стороны госорганов осуществлялась лишь после жалобы потерпевшей стороны, сейчас же, после законодательных изменений, проверка может быть осуществлена и по сигналам свидетелей. Поэтому каждый гражданин может спасти чью-то жизнь, если вовремя сообщит о бытовом насилии правоохранительным органам, – призвал прокурор области.

- К большому сожалению, в таких семьях страдают и дети, небезызвестен факт убийства отцом своих троих детей. Мотивом стала ревность мужа бывшей супруги, которой он таким образом решил отомстить. 12 детей совершили суицид, что, в свою очередь, сводит на нет всю работу государственных органов.

В настоящее время органы прокуратуры на постоянной основе посещают учреждения образования, где, беседуя с детьми, рассказывают о пагубности наркотиков, правонарушений, а также о ценностях жизни. При выявлении негативных сигналов со стороны детей оказывается морально-психологическая помощь. Данная работа будет продолжена, - сказал прокурор области.

Прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков рассказал, что в регионе 1351 женщина пострадала от бытового насилия. Рост статистики на территории области по итогам 11 месяцев составил 31%.По данным прокуратуры, по области на учете состоят 2000 семейных дебоширов, полицией периодически проводятся профилактические мероприятия.По результатам координационного совета выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы уполномоченных органов, и даны конкретные поручения.