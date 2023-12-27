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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:38

Просмотров: 24

Ночной кошмар: тушение пожара в доме «7 Qazyna» глазами спасателя Актау

Спасатель Актау снял тушение ночного пожара в доме «7 Qazyna» при помощи камеры GoPro от первого лица.

Кадр видео
Процесс тушения горящего фасада в доме «7 Qazyna» сняли на видео.

Один из спасателей, непосредственно работавший на месте ЧП, снял пожар на видео. На кадрах можно увидеть работу пожарных их глазами.

Приспособление для видеосъемки пожарный прикрепил на шлем.


Напомним, в Актау сегодня ночью произошел крупный пожар в жилом шестиэтажном комплексе «7 Qazyna» в 38 микрорайоне. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание наружной обшивки жилого дома. Жертв и пострадавших нет.

Как выяснилось, в 2021 году 1 декабря, тогда еще в строящемся доме жилого комплекса «7Qazyna», загорелся фасад на площади 400 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Жертв и пострадавших нет. По факту пожара застройщик привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 410 Кодекса об административных правонарушениях в виде предупреждения.

Причина пожара устанавливается. Проводятся все необходимые процессуальные действия. Информация и материалы по качеству постройки жилого комплекса будут направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля. Об этом сообщили в ДЧС региона.

Застройщик «К 7 Group» ликвидирует последствия пожара в доме «7 Qazyna».



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