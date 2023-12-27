Застройщик «К 7 Group» ликвидирует последствия пожара в доме «7 Qazyna»

- Работа ведется полным ходом, 24/7 будут работать наши работники. За два-три дня все восстановим. Ущерб еще не считали. Ждем результатов экспертизы. Для нас сейчас самое главное - оперативное восстановление всех последствий, чтобы жители дома могли встречать Новый год в нормальных условиях, - сказал Арсен Даулетов.



Арсен Даулетов рассказал, что сегодня, 27 декабря, работы по ликвидации последствий ночного пожара уже начались.Напомним, в Актау сегодня ночью произошел крупный пожар в жилом шестиэтажном комплексе «7 Qazyna» в 38 микрорайоне. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание наружной обшивки жилого дома. Жертв и пострадавших нет.Как выяснилось, в 2021 году 1 декабря, тогда еще в строящемся доме жилого комплекса «7Qazyna», загорелся фасад на площади 400 кв.м. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ. Жертв и пострадавших нет. По факту пожара застройщик привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 410 Кодекса об административных правонарушениях в виде предупреждения.Причина пожара устанавливается. Проводятся все необходимые процессуальные действия. Информация и материалы по качеству постройки жилого комплекса будут направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля. Об этом сообщили в ДЧС региона.