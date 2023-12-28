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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 21:20

Просмотров: 282

Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау

В Актау порывы ветра достигают 19 метров в секунду. Жители города делятся видео с последствиями урагана. Так, в 3 микрорайоне, рядом с 18 домом, снесло крыши зданий детского сада и бани. Обломки кровли обрушились прямо на припаркованные возле домов автомобили.

фото lada.kz
Судя по кадрам на видео, пострадало, как минимум, два автомобиля. Обломки врезались прямо в лобовое стекло.

Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау


Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау


- Аккуратнее, вон там кондиционер висит на четвертом этаже. Крыша полетела прям по этим окнам, теперь сплит-система тоже может упасть. Ходите аккуратнее, - предупреждает жительница своих соседей, отправляя им видео.


Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау



На место происшествия прибыли спасатели ДЧС. Информация будет дополнена по мере поступления новый данных.

Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау







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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:30
Сколько лет прошлой,как был сдан данный объект в эксплуатацию? Это же детский сад!!!
Позор!!! Наказать виновных и тех кто сдавал и тех кто принимал объект!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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