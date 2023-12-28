Крышу детского сада снесло ветром на припаркованные автомобили в Актау

- Аккуратнее, вон там кондиционер висит на четвертом этаже. Крыша полетела прям по этим окнам, теперь сплит-система тоже может упасть. Ходите аккуратнее, - предупреждает жительница своих соседей, отправляя им видео.

Судя по кадрам на видео, пострадало, как минимум, два автомобиля. Обломки врезались прямо в лобовое стекло.На место происшествия прибыли спасатели ДЧС. Информация будет дополнена по мере поступления новый данных.