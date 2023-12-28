Отдел ЖКХ: Улетевшую ёлку в Актау восстановят после нормализации погоды

- Уважаемые горожане и гости Актау, 28 декабря в связи с плохой погодой произошел факт обрушения елки, установленной на площади амфитеатра в 15 микрорайоне. В связи с тем, что вокруг площади амфитеатра нет строительных объектов, зданий, порывы ветра ощущаются очень сильно. При установке елки были соблюдены все технические требования. Конструкция не выдержала, несмотря на то, что стоят тросы и железобетон. Работы по переустановке елки со стороны подрядного учреждения будут проведены после стабилизации погоды. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакипов.

По данным актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, при установке елки использовались специальные бетонные блоки и тросовые провода. В акимате пообещали вернуть символ нового года на место сразу после того, как ветер утихнет.Напомним, сегодня вечером, 28 декабря, порывами ветра унесло елку на набережной Актау.