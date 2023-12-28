Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Декабря
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.64 KZT
  • €1 = 504.77 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 21:34

Просмотров: 1275

Отдел ЖКХ: Улетевшую ёлку в Актау восстановят после нормализации погоды

В Актау порывы ветра достигали 15-25 метров в секунду, в результате обрушилась главная ёлка города. После того, как ветер утихнет, специалисты ее установят, сообщает пресс-служба акимата города.

Кадр из видео
По данным актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, при установке елки использовались специальные бетонные блоки и тросовые провода. В акимате пообещали вернуть символ нового года на место сразу после того, как ветер утихнет.

- Уважаемые горожане и гости Актау, 28 декабря в связи с плохой погодой произошел факт обрушения елки, установленной на площади амфитеатра в 15 микрорайоне. В связи с тем, что вокруг площади амфитеатра нет строительных объектов, зданий, порывы ветра ощущаются очень сильно. При установке елки были соблюдены все технические требования. Конструкция не выдержала, несмотря на то, что стоят тросы и железобетон. Работы по переустановке елки со стороны подрядного учреждения будут проведены после стабилизации погоды. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Жанболат Жакипов.




Напомним, сегодня вечером, 28 декабря, порывами ветра унесло елку на набережной Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 01:13
как же так? зимой в Актау ветер на набережной? Вот это да! Никогда такого не было!!!
Очень недальновидное решение было ставить ёлку там. Зима, морозный морской ветер, ночь, а вы хотите, чтоб люди там Новый Год отмечали!
Надо вернуть ёлку туда, где она всегда стояла - на Ынтымак или в 4 микрорайон.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • ЛШП
  • freizer
  • Кинст
 Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 21:48
Улетевшую ёлку в Актау восстановят после нормализации погоды. Готовьте ещё 30000000.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЛШП
  • Кинст
 xerox (Посетители) Вчера, 21:47
Актау уже не тот. Уж лучше не было интернета, чтобы это читать
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика