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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 20:19

Просмотров: 685

Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау

Двухлетний ребёнок получил термический ожог II степени. Как рассказали в детском саду маме девочки, это произошло при подмывании. Об этом сообщила Анаргуль Габдуллина, мама ребёнка.

фото из архива Lada.kz
Девочка в возрасте двух лет 26 декабря, будучи в детском саду, получила термический ожог II степени семи процентов тела. Мама ребёнка узнала об этом от персонала дошкольного учреждения.

Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау

Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау

Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау

Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау


- В 16:00 позвонила заведующая детским садом и говорит, что моего ребёнка чуток обожгли при подмывании. Мой ребёнок посещает группу «Солнышко» вышеуказанного садика с сентября этого года. Ладно, легкое покраснение подумала я, мы залечим. В 16:53 позвонила няня группы с извинениями, а я её еще и успокаивала... В 18:00 супруг после работы пришёл забрать ребёнка и был в ужасе от увиденного: вся промежность до поясницы была в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом, - рассказала мама девочки.


Анаргуль добавила, что, оценив ситуацию, они вызвали ребёнку «Скорую». Девочку забрали в больницу для осмотра у специалиста.

Сегодня, 29 декабря, провели судебно-медицинскую экспертизу. Мама девочки надеется, что результаты будут справедливые, и ответственные понесут наказание.



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