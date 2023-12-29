Ребёнок получил ожог в одном из детских садов в Актау

- В 16:00 позвонила заведующая детским садом и говорит, что моего ребёнка чуток обожгли при подмывании. Мой ребёнок посещает группу «Солнышко» вышеуказанного садика с сентября этого года. Ладно, легкое покраснение подумала я, мы залечим. В 16:53 позвонила няня группы с извинениями, а я её еще и успокаивала... В 18:00 супруг после работы пришёл забрать ребёнка и был в ужасе от увиденного: вся промежность до поясницы была в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом, - рассказала мама девочки.

Девочка в возрасте двух лет 26 декабря, будучи в детском саду, получила термический ожог II степени семи процентов тела. Мама ребёнка узнала об этом от персонала дошкольного учреждения.Анаргуль добавила, что, оценив ситуацию, они вызвали ребёнку «Скорую». Девочку забрали в больницу для осмотра у специалиста.Сегодня, 29 декабря, провели судебно-медицинскую экспертизу. Мама девочки надеется, что результаты будут справедливые, и ответственные понесут наказание.