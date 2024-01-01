В Мангистау взрослый и двое детей пострадали от петард в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступило 1 216 вызовов от жителей региона. Работа диспетчеров и фельдшеров увеличилась вдвое.



Звонки поступили по поводу семи дорожно-транспортных происшествий, двух ножевых ранений. Три человека – один взрослый и двое детей получили травмы от петард.



В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы проинформировали, что госпитализирован один человек после дорожно-транспортного происшествия. Трое пострадавших в ДТП после оказания помощи отпущены домой. Госпитализирован также взрослый человек, получивший травму от петарды. Случаев отравления не было.