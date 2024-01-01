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ЛАДА.kz » Происшествия

Гульмира Садырова

Опубликовано: 1-01-2024, 22:27

Просмотров: 2741

В Мангистау взрослый и двое детей пострадали от петард в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2024 года в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой помощи поступило более 1 200 вызовов. Это вдвое больше, чем в будние дни. Три человека пострадали от петард. Об этом со ссылкой на медицинскую организацию сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

_фото из открытых источников
В ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступило 1 216 вызовов от жителей региона. Работа диспетчеров и фельдшеров увеличилась вдвое.

Звонки поступили по поводу семи дорожно-транспортных происшествий, двух ножевых ранений. Три человека – один взрослый и двое детей получили травмы от петард.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы проинформировали, что госпитализирован один человек после дорожно-транспортного происшествия. Трое пострадавших в ДТП после оказания помощи отпущены домой. Госпитализирован также взрослый человек, получивший травму от петарды. Случаев отравления не было.



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