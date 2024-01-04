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ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:01

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Медики Актау рассказали о состоянии пациента с огнестрельным ранением

По сообщению пресс-службы мангистауской областной многопрофильной больницы, состояние 21-летнего жителя Каракиянского района оценивается как очень тяжелое. Пациент находится в реанимации.

фото с сайта f.azh.kz
У пострадавшего 2002 года рождения было диагностировано огнестрельное ранение левой части лица, открытый перелом нижней челюсти, носа, задней части глазной области.

«В шоковом состоянии после обильной кровопотери был переведен в реанимационное отделение. Артериальное давление нестабильное, дыхание через аппарат искусственной вентиляции легких. Оказана хирургическая помощь. В настоящее время проводится антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. Общее состояние - очень тяжелое», - говорится в сообщении.


Напомним, молодого человека с помощью санавиации доставили в Мангистаускую областную больницу 2 января 2024 года после огнестрельного ранения. Подозреваемый по данному делу задержан, возбуждено уголовное дело.



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