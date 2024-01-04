Медики Актау рассказали о состоянии пациента с огнестрельным ранением

«В шоковом состоянии после обильной кровопотери был переведен в реанимационное отделение. Артериальное давление нестабильное, дыхание через аппарат искусственной вентиляции легких. Оказана хирургическая помощь. В настоящее время проводится антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. Общее состояние - очень тяжелое», - говорится в сообщении.

У пострадавшего 2002 года рождения было диагностировано огнестрельное ранение левой части лица, открытый перелом нижней челюсти, носа, задней части глазной области.Напомним, молодого человека с помощью санавиации доставили в Мангистаускую областную больницу 2 января 2024 года после огнестрельного ранения. Подозреваемый по данному делу задержан, возбуждено уголовное дело.