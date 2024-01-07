Житель пригорода Актау нанял кран ради кражи контейнера

По материалам дела, житель Мунайлинского района с помощью арендованных крана и грузоперевозчика украл с производственной зоны контейнер. После он продал его за 400 тысяч тенге. Хозяину контейнера материальный ущерб обошелся в 1 800 000 тенге.



Подсудимый признал свою вину.



Вердиктом для него стало наказание в виде ограничения свободы на три года согласно пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). Статья же сама предусматривает ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.