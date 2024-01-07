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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:20

Просмотров: 2538

Житель пригорода Актау нанял кран ради кражи контейнера

Какое наказание вынесли укравшему контейнер мужчине, сообщили в областном суде.

Фото с сайта cargomaster.info
По материалам дела, житель Мунайлинского района с помощью арендованных крана и грузоперевозчика украл с производственной зоны контейнер. После он продал его за 400 тысяч тенге. Хозяину контейнера материальный ущерб обошелся в 1 800 000 тенге.

Подсудимый признал свою вину.

Вердиктом для него стало наказание в виде ограничения свободы на три года согласно пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). Статья же сама предусматривает ограничение свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



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