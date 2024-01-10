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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:15

Просмотров: 298

В Актау задержали преступную группу мошенников

Полицией Мангистау возбуждено уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман жителей в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта. Мошенники обманули людей на общую сумму более 112 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в прошлом году выявлен факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества завладели денежными средствами в сумме более 112 миллионов тенге.

- На сегодняшний день в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства, - сообщили в полиции региона.


В настоящее время три члена группы содержатся под стражей.

- Проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменено создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, - отметили в пресс-службе ведомства.



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