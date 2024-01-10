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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 1494

Двое погибли и пятеро госпитализированы: авария произошла на трассе Жанаозен - Актау

Авария, в результате которой машины превратились в груду металла, произошла 9 января около 22:20 часов на 34/193 километре трассы Жанаозен - Актау. От полученных травм на месте происшествия скончался 69-летний водитель автотранспорта Mitsubishi, а 48-летний пассажир автотранспорта Toyota Avalon погиб в машине скорой помощи по дороге в больницу. Еще пятеро пострадавших доставлены в больницу Жанаозена. Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

Фото очевидцев
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на 34/193 километре трассы Жанаозен – Актау произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lanser и Toyota Avalon.

Двое погибли и пятеро госпитализированы: авария произошла на трассе Жанаозен - Актау


Двое погибли и пятеро госпитализированы: авария произошла на трассе Жанаозен - Актау


- Водитель автотранспорта Mitsubishi Lanser совершил столкновение с автомашиной Toyota Avalon. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 69-летний водитель автотранспорта Mitsubishi, а 48-летний пассажир автотранспорта Toyota погиб в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, пятеро пострадавших были доставлены в больницу Жанаозена, - рассказали в полиции региона.




Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Каракиянского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается,- отметили в полиции.


Фото очевидцев из социальных сетей



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