Двое погибли и пятеро госпитализированы: авария произошла на трассе Жанаозен - Актау

- Водитель автотранспорта Mitsubishi Lanser совершил столкновение с автомашиной Toyota Avalon. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 69-летний водитель автотранспорта Mitsubishi, а 48-летний пассажир автотранспорта Toyota погиб в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, пятеро пострадавших были доставлены в больницу Жанаозена, - рассказали в полиции региона.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается,- отметили в полиции.

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, на 34/193 километре трассы Жанаозен – Актау произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два автомобиля Mitsubishi Lanser и Toyota Avalon.Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Каракиянского района по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).