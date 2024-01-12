В 2023 году в Мангистау произошло 256 пожаров

- На аварийно-спасательные работы совершено более трех тысяч восьмисот оперативных выходов. Было спасено 257 человек, эвакуировано 707 человек, оказана первая медицинская помощь 96 пострадавшим. В течение года в сфере гражданской обороны велась большая профилактическая работа по обеспечению пожарной и промышленной безопасности. Проведенные мероприятия направлены на профилактику гибели и травмирования людей. В настоящее время ведется работа по трансформации государственной системы гражданской защиты. Одним из основных направлений является переход от ликвидации чрезвычайных ситуаций к профилактике и формированию культуры безопасности населения. Активно ведется работа по совершенствованию деятельности органов гражданской защиты. При поддержке акима Мангистауской области в рамках лизинга за счет средств местного бюджета приобретено 30 единиц пожарных, оперативно-спасательных автомобилей различного назначения, свыше 100 единиц планшетов и видеорегистраторов, плавательных средств и другого оборудования, - рассказал Бекболат Абдикадыров.



- Перед департаментом стоит задача всегда эффективно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. В свою очередь, хочу сказать, что департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области готов к выполнению поставленных задач, - отметил Бекболат Абдикадыров.

Бекболат Абдикадыров сообщил, что, несмотря на принимаемые меры департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и проводимую агитационно-пропагандистскую работу, в 2023 году зарегистрировано 302 чрезвычайных ситуации. В 2023 году на территории области зарегистрировано 256 пожаров. Материальный ущерб составил 11 млн 642 тысяч тенге.По данным ведомства, в гарнизоне служат более 800 сотрудников. Они действуют круглосуточно, оперативно во всех чрезвычайных ситуациях области.