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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:41

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В 2023 году в Мангистау произошло 256 пожаров

В 2023 году зарегистрировано 302 чрезвычайных ситуации и 256 пожаров. Об итогах работы за 2023 год рассказал временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Бекболат Абдикадыров.

Коллаж редакции
Бекболат Абдикадыров сообщил, что, несмотря на принимаемые меры департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и проводимую агитационно-пропагандистскую работу, в 2023 году зарегистрировано 302 чрезвычайных ситуации. В 2023 году на территории области зарегистрировано 256 пожаров. Материальный ущерб составил 11 млн 642 тысяч тенге.

- На аварийно-спасательные работы совершено более трех тысяч восьмисот оперативных выходов. Было спасено 257 человек, эвакуировано 707 человек, оказана первая медицинская помощь 96 пострадавшим. В течение года в сфере гражданской обороны велась большая профилактическая работа по обеспечению пожарной и промышленной безопасности. Проведенные мероприятия направлены на профилактику гибели и травмирования людей. В настоящее время ведется работа по трансформации государственной системы гражданской защиты. Одним из основных направлений является переход от ликвидации чрезвычайных ситуаций к профилактике и формированию культуры безопасности населения. Активно ведется работа по совершенствованию деятельности органов гражданской защиты. При поддержке акима Мангистауской области в рамках лизинга за счет средств местного бюджета приобретено 30 единиц пожарных, оперативно-спасательных автомобилей различного назначения, свыше 100 единиц планшетов и видеорегистраторов, плавательных средств и другого оборудования, - рассказал Бекболат Абдикадыров.

По данным ведомства, в гарнизоне служат более 800 сотрудников. Они действуют круглосуточно, оперативно во всех чрезвычайных ситуациях области.

- Перед департаментом стоит задача всегда эффективно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. В свою очередь, хочу сказать, что департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области готов к выполнению поставленных задач, - отметил Бекболат Абдикадыров.



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