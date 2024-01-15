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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:57

Просмотров: 296

В пригороде Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

Авария произошла на железнодорожном переезде рядом с населённым пунктом Рекон в пригороде Актау. Подробности рассказали в полиции региона.

Фото Instagram: 112_aktau
По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января 2024 года около 02:30.

- ДТП произошло рядом с населённым пунктом Рекон в пригороде Актау. Водитель автотранспорта «Лада Калина» из-за погодных условий (гололеда) не смог справиться с рулевым управлением. Автомобиль остановился прямо на переезде перед движущимся тепловозом. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.


В полиции отметили, что на водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).



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