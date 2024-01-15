В пригороде Актау тепловоз столкнулся с автомобилем

- ДТП произошло рядом с населённым пунктом Рекон в пригороде Актау. Водитель автотранспорта «Лада Калина» из-за погодных условий (гололеда) не смог справиться с рулевым управлением. Автомобиль остановился прямо на переезде перед движущимся тепловозом. Пострадавших нет, - сообщили в полиции региона.

По данным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло 14 января 2024 года около 02:30.В полиции отметили, что на водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).