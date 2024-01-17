Прокуратура Мангистау оштрафовала 35 застройщиков за незаконное привлечение денег дольщиков

- Следует отметить, что за продажу квартир без разрешения на привлечение денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно статье 320 КоАП РК (Нарушение требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве и жилищного законодательства РК). По результатам прокурорского надзора в 2023 году к административной ответственности привлечены 35 застройщиков с наложением штрафа на общую сумму 27 млн. тенге, - сообщает пресс-служба прокураторы Мангистауской области.

- Однако строительные компании, осуществляющие строительство ЖК на территории города, по своей инициативе незаконно заключают предварительные договоры о купле-продажи, - отметили в ведомстве.



- Чтобы не ошибиться с выбором, нужно обратить внимание на несколько пунктов. Так, у строительной компании должно быть решение о предоставлении соответствующего права на землю, полученное от местных исполнительных органов, технические условия на подключение к источникам инженерного обеспечения и коммунальных услуг, а также разрешение на привлечение денежных средств дольщиков. Важно также наличие архитектурно-планировочного задания и эскиза, согласованного с главным архитектором местного исполнительного органа, положительное заключение экспертизы рабочего проекта и уведомление о начале строительно-монтажных работ. В случае, если данные документы не представлены, объект строительства считается незаконным, то есть, не оформленным разрешительными документами, - отметили в прокуратуре.

Прокуратура региона на постоянной основе проводит мониторинг в средствах массовой информации и социальных сетях по выявлению фактов незаконного привлечения денег дольщиков.По данным ведомства, большинство объявлений о продаже квартир размещаются на официальных сайтах и в социальных приложениях («Крыша», «ОLХ», «Кортер», «Инстаграм» и др.).В соответствии со статьёй 7 Закона «О долевом участии в жилищном строительстве» четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве.В прокуратуре отметили, что пять проблемных застройщиков получили положительные заключения КазНИИСА (о безопасности), тем самым защищены права на получение жилья около одной тысячи дольщиков.В прокуратуре региона рассказали о наиболее частых ошибках, которые совершают покупатели при выборе квартир в новостройках.