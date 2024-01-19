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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 761

Семилетнюю девочку автомобиль сбил в одном из сёл Мангистау

Родные ребёнка рассказали о происшествии, свидетелем был водитель автобуса. В пресс-службе полиции региона заявили, что девочка переходила дорогу не по пешеходному переходу. Водитель установлен.

Коллаж из фото
В редакцию Lada.kz обратился Сабыр Кнабай, житель села Бесшокы Мунайлинского района области. Он рассказал, что вчера, 18 января, сбили его семилетнюю родственницу. Она приехала на школьном автобусе, и когда девочка переходила дорогу, её сбила машина.

- Дом находится напротив остановки школьного автобуса. Когда она хотела перейти дорогу, ее сбил на большой скорости автомобиль. Девочку до дома доставил водитель школьного автобуса, он и был свидетелем происшествия. Мы вызвали ей «скорую», ее забрали в больницу. У нее серьезные травмы черепа. Ребенок сильно напуган, - рассказал Сабыр Кнабай.


Семилетнюю девочку автомобиль сбил в одном из сёл Мангистау

Фото предоставлено родственниками пострадавшей.


По словам Сабыра, водитель прошел медицинскую экспертизу, но ее результаты родственники пострадавшей не увидели.

- Знаю еще, что его нашли, машину его на штрафстоянку водворили. Но он ходит по улице дальше. Даже не пытался с нами связаться, поинтересоваться состоянием ребенка. Не понимаю, почему закон над ним не властен? Сотрудники полиции нам не позвонили, как идет следствие, непонятно. Мы написали заявление и теперь ждем справедливости, - высказался родственник девочки.


В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что на водителя составили административный протокол по части 2 статьи 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

- 18 января около 17:30 на пульт дежурного «102» поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в селе Бесшокы Мунайлинского района. Водитель автотранспорта Chevrolet Aveo сбил семилетнюю девочку вне пешеходного перехода. Несовершеннолетней будет назначена судебно-медицинская экспертиза после ее выхода из больницы, - пояснили в пресс-службе ведомства.



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