Ущерб свыше 1 млрд тенге: завершено расследование в отношении руководства финансовой пирамиды



- В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщат пресс-служба департамента АФМ по Мангистауской области.

- Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - отметили ведомстве.



По данным ведомства, в ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.В ведомстве отметили, что в результате преступной деятельности компании потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.