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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 566

Ущерб свыше 1 млрд тенге: завершено расследование в отношении руководства финансовой пирамиды

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы ведомства
По данным ведомства, в ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

- В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщат пресс-служба департамента АФМ по Мангистауской области.


В ведомстве отметили, что в результате преступной деятельности компании потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

- Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - отметили ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • шаман
 Космос (Посетители) Сегодня, 09:57
Ущерб свыше 1 млрд тенге

"детские игры" в сравнении с пенсионным фондом, где вкладывают все, получают дожившие, паразитируют и тырят "избранные" podmig
 
 

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