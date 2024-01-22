В Актау произошла массовая авария: автовладелец пожаловался на неработающие камеры «Сергек»

- Как стало известно, автомобиль Toyota Camry не уступил дорогу автомобилю Lada Priora, ехавшему в противоположном направлении, в результате чего Lada Priora столкнулась с Toyota Camry, Toyota Corolla и Lada Vesta, - рассказали в полиции.

- Полицейскими составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) в отношении 19-летнего водителя автомобиля Toyota Camry, - сообщили в полиции.

- Сотрудники полиции отказались предоставлять видео с камер «Сергек», сославшись на то, что в момент аварии они не работали. Почему камеры, которые установили всего полгода назад, уже не работают. Либо кто-то из сотрудников полиции удалил это видео с целью сокрытия информации о происшествии? - пожаловался автовладелец.

- На кадрах видно, как водитель автомобиля Lada Priora ехал на большой скорости. Получается, сотрудники полиции пытаются скрыть факт превышения скорости данного водителя, - отметил водитель автомобиля Toyota Corolla.

- Все камеры «Сергек» работают в штатном режиме. Данная авария была зафиксирована камерами, - отметили в ДП региона.

Авария произошла 21 января 2024 года около 23:25 часов на пересечении микрорайонов 12 и 14.В департаменте полиции региона, рассказали, что на вызов выехал экипаж батальона патрульной полиции.В ведомстве отметили, что один пассажир автомобиля Toyota Corolla обратился в областную больницу. Однако, в связи с отсутствием жалоб и каких-либо телесных повреждений, был отпущен домой.В редакцию Lada.kz обратился водитель автомобиля Toyota Corolla, пострадавший в результате происшествия. Мужчина выразил свое недовольство тем, что камеры «Сергек», установленные в прошлом году, в момент аварии не функционировали.По словам мужчины, в итоге он обнаружил камеры наружного видеонаблюдения в одном из заведений напротив дороги, где произошло ДТП.В департаменте полиции региона прокомментировали жалобу автовладельца на неработающие камеры «Сергек».