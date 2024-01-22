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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 297

Выбросившего мусор из окна жилого дома мужчину привлекли к административной ответственности в Актау

В социальной сети распространился видеоролик, на кадрах которого зафиксировано, как мужчина выбросил мусор из окна многоквартирного жилого дома в Актау. Сотрудники полиции нашли мужчину и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.

Кадр видео
Сотрудники полиции выявили человека, который выбросил мусор из окна жилого дома.



В отношении 34-летнего гражданина составлен административный протокол по статье 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (Загрязнение мест общего пользования влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей).

- В этой связи акимат Актау и городское управление полиции просят жителей и гостей города с уважением относиться к окружающей среде и выкидывать мусор в специальные контейнеры, - сообщает пресс-служба городской администрации.



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Комментарии ( 1 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 18:14
штраф в размере пяти месячных расчетных показателей

Этого мало! nini Таких надо "лечить" по другому. Пять суток ареста, с прикреплением его к бригаде уборщиков улиц! Совок и метлу ему в руки!!! Пусть на своей шкуре почувствует тяжесть этой работы! kill
 
 

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