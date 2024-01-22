Выбросившего мусор из окна жилого дома мужчину привлекли к административной ответственности в Актау

- В этой связи акимат Актау и городское управление полиции просят жителей и гостей города с уважением относиться к окружающей среде и выкидывать мусор в специальные контейнеры, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники полиции выявили человека, который выбросил мусор из окна жилого дома.В отношении 34-летнего гражданина составлен административный протокол по статье 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (Загрязнение мест общего пользования влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей).