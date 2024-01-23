По факту избиения подростка в Курыке возбудили уголовное дело

Фото из архива Lada.kz
В полиции региона сообщили, что личности нападавших подростков установлены.
Согласно статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, хулиганством считается, особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Эти действия, совершенные группой лиц наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей ( до 18 460 000 тенге, по состоянию МРП на 2024 год, прим. автора) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, 15-летний Мирамбека Рахымберди рассказал своей матери, что в эту субботу был избит группой подростков из 8-10 человек. Сейчас парень находится в местной больнице. Мать рассказала, что это не первое нападение на ее сына. В сентябре уже был подобный инцидент, после которого у ребенка начались судороги, и ему поставили диагноз «Эпилепсия» и присвоили 3 группу инвалидности. Разбирательства по тому эпизоду еще не окончены. Женщина подозревает, что ситуации связаны и просит наказать виновных. В полиции региона ранее сообщили, что по данному факту составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетним).
«Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК (Хулиганство). Иные сведения в интересах следствия не разглашаются», - сообщили в ведомстве.
Согласно статье Уголовного кодекса Республики Казахстан, хулиганством считается, особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Эти действия, совершенные группой лиц наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей ( до 18 460 000 тенге, по состоянию МРП на 2024 год, прим. автора) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Напомним, 15-летний Мирамбека Рахымберди рассказал своей матери, что в эту субботу был избит группой подростков из 8-10 человек. Сейчас парень находится в местной больнице. Мать рассказала, что это не первое нападение на ее сына. В сентябре уже был подобный инцидент, после которого у ребенка начались судороги, и ему поставили диагноз «Эпилепсия» и присвоили 3 группу инвалидности. Разбирательства по тому эпизоду еще не окончены. Женщина подозревает, что ситуации связаны и просит наказать виновных. В полиции региона ранее сообщили, что по данному факту составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетним).
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