В полиции прокомментировали избиение подростка в посёлке Курык

«20 января 2024 года около 21:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов от жительницы села Курык. На вызов выехали сотрудники отдела полиции Каракиянского района. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что несовершеннолетнего 14-летнего сына гражданки избили несовершеннолетние подростки. Пострадавший подросток госпитализирован в Мангистаускую областную больницу с диагнозом «Множественные поверхностные травмы головы». Назначена судебно-медицинская экспертиза, после чего будет выявлена тяжесть полученных травм. По данному факту 14 и 15-летним правонарушителям составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетним)», - рассказали в полиции.



В полиции сообщили, что после завершения судебно-медицинской экспертизы будет установлена тяжесть полученных травм.Напомним, ранее мать подростка рассказала, что это не первое нападение на ее сына. В сентябре уже был подобный инцидент, после которого у ребенка начались судороги и ему поставили диагноз «Эпилепсия» и присвоили 3 группу инвалидности. Разбирательства по тому эпизоду еще не окончены. Женщина подозревает, что ситуации с избиениями связаны и просит наказать виновных.