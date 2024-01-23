Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Января
-2...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.03 KZT
  • €1 = 485.55 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 231

В полиции прокомментировали избиение подростка в посёлке Курык

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области, по данному делу ведётся расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото предоставлено родителями пострадавшего
В полиции сообщили, что после завершения судебно-медицинской экспертизы будет установлена тяжесть полученных травм.

«20 января 2024 года около 21:00 на пульт дежурного «102» поступил вызов от жительницы села Курык. На вызов выехали сотрудники отдела полиции Каракиянского района. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что несовершеннолетнего 14-летнего сына гражданки избили несовершеннолетние подростки. Пострадавший подросток госпитализирован в Мангистаускую областную больницу с диагнозом «Множественные поверхностные травмы головы». Назначена судебно-медицинская экспертиза, после чего будет выявлена тяжесть полученных травм. По данному факту 14 и 15-летним правонарушителям составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК (хулиганство, совершенное несовершеннолетним)», - рассказали в полиции.


Напомним, ранее мать подростка рассказала, что это не первое нападение на ее сына. В сентябре уже был подобный инцидент, после которого у ребенка начались судороги и ему поставили диагноз «Эпилепсия» и присвоили 3 группу инвалидности. Разбирательства по тому эпизоду еще не окончены. Женщина подозревает, что ситуации с избиениями связаны и просит наказать виновных.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
User_446 (Посетители) Сегодня, 18:30
Мда, какие жители растут, и такие президенты будут.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика