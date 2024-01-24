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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:05

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За неделю в Мангистау сгорели две бани

С 15 по 21 января в регионе произошло два пожара и 15 случаев горения, восемь раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.

Днем 15 января в поселке Кендерли сгорела парная комната и предбанник в бане, пристроенный к времянке. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

За неделю в Мангистау сгорели две бани


На следующий день в 06:53 в поселке сгорела крыша бани, пристроенной к времянке. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Спасатели рассказали о некоторых выездах на аварийно-спасательные работы:

Днем 18 января спасатели оказали помощь 83-летней женщине, которая оказалась взаперти в одной из квартир в 23 доме в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Пожилую женщину 1941 года рождения передали сотрудникам скорой помощи.

Ночью 20 января спасатели, использовав шанцевый инструмент, оказали помощь человеку, застрявшему в подвале дома №9 в 4 микрорайоне Актау.

За неделю в Мангистау сгорели две бани


Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.



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