За неделю в Мангистау сгорели две бани

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве рассказали подробности пожаров.
Днем 15 января в поселке Кендерли сгорела парная комната и предбанник в бане, пристроенный к времянке. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
На следующий день в 06:53 в поселке сгорела крыша бани, пристроенной к времянке. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
Спасатели рассказали о некоторых выездах на аварийно-спасательные работы:
Днем 18 января спасатели оказали помощь 83-летней женщине, которая оказалась взаперти в одной из квартир в 23 доме в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Пожилую женщину 1941 года рождения передали сотрудникам скорой помощи.
Ночью 20 января спасатели, использовав шанцевый инструмент, оказали помощь человеку, застрявшему в подвале дома №9 в 4 микрорайоне Актау.
Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.
Днем 15 января в поселке Кендерли сгорела парная комната и предбанник в бане, пристроенный к времянке. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
На следующий день в 06:53 в поселке сгорела крыша бани, пристроенной к времянке. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
Спасатели рассказали о некоторых выездах на аварийно-спасательные работы:
Днем 18 января спасатели оказали помощь 83-летней женщине, которая оказалась взаперти в одной из квартир в 23 доме в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Пожилую женщину 1941 года рождения передали сотрудникам скорой помощи.
Ночью 20 января спасатели, использовав шанцевый инструмент, оказали помощь человеку, застрявшему в подвале дома №9 в 4 микрорайоне Актау.
Спасатели области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности:
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома.
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