За неделю в Мангистау сгорели две бани

Днем 15 января в поселке Кендерли сгорела парная комната и предбанник в бане, пристроенный к времянке. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.На следующий день в 06:53 в поселке сгорела крыша бани, пристроенной к времянке. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.Днем 18 января спасатели оказали помощь 83-летней женщине, которая оказалась взаперти в одной из квартир в 23 доме в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. Спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента. Пожилую женщину 1941 года рождения передали сотрудникам скорой помощи.Ночью 20 января спасатели, использовав шанцевый инструмент, оказали помощь человеку, застрявшему в подвале дома №9 в 4 микрорайоне Актау.- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;- следите за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружайте электросети;- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставляйте детей без присмотра дома.