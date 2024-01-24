Более семи миллионов тенге долгов выплатили работникам медицинского центра в Актау

- В этой связи прокуратурой области приняты принудительные меры по выплате образовавшейся задолженности. Кроме того, на директора медцентра по части 1 статьи 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) наложен административный штраф в размере 103 500 тенге, - сообщает прокуратура Мангистауской области.



Директор медицинского центра в Актау длительное время не исполнял предписание инспекции труда о выплате задолженности по заработной плате.По данным прокуратуры, перед 33 работниками образовалась задолженность за 8 месяцев 2023 года на сумму 7 млн. тенге.